Известная певица Ани Лорак продолжила свой тур, показывая личные фото из поездки

Популярная исполнительница отправилась после нескольких дней перерыва обратно в свой тур. Отпраздновав десятилетие дочери Сони, Каролина показала кадры из путешествия. В этот раз Лорак разбавила ленту в социальной сети Инстаграм интересным образом.

Каролина показала, как путешествовала в поезде в одиночестве и отдыхала в личном купе у окна. Не обошлось и без пикантных моментов. Решив показать фигуру в очередной раз, звезда прогнулась, демонстрируя плоский живот и хвастаясь идеальным рельефом после стольких тренировок. В джинсах и топике при этом Каролина смотрелась очень хорошо.

Как можно заметить, все чаще многие поклонники обращают внимание не на работы певицы, а на ее внешний вид, которым она тоже очень гордится, ведь выглядит заметно моложе своих лет после похудения.

Желая подчеркнуть данный факт, ранее в студии Лорак появилась в белом топе на резинке и светлых джинсах с высокой посадкой. Загорелая фигура, четкие линии пресса и подтянутая кожа - на все это было обращено внимание фанатов.

«Ани ты красотка браво👏; милашка♥️; Вы такая невероятная 😍 Спасибо за вашу мотивацию и вдохновение!! 💫; Красотка 😍; с нетерпением ждём ваши выступление; Восхищаюсь вашей красотой❤️ добротой и искренностью❤; Таких качеств бы всем нам 🙌; Уф, какая ягодка; Ждём ваших новых постановок и выступлений. Удивите нас?; ...отражает Совершенство Вашей Души», - пишут в сети.

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