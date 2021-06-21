Украинская певица Настя Каменских показала в желтом купальнике, как наслаждается отдыхом

Артистка не раз показывала, как проводит время дома, наслаждается отдыхом и веселится с мужем возле бассейна в своем дворе. Поскольку звезда предпочитает свободное время проводить подальше от внимания поклонников, она на выходных делится с ними Стори.

И хотя Настя часто демонстрирует кадры с домашнего отдыха, она нередко удивляет образами. В этот раз звезда повеселилась у бассейна в ярко-желтом купальнике на тонких бретельках.

Без макияжа Настя чувствовала себя уверенно и хорошо, а цвет бикини сделал пляжный лук более ярким. В небольшом видео певица сделала сразу два акцента – на лице без косметики и фигуре в новом купальнике. Комментариев артистка предпочла не оставлять, написав лишь короткое: "Привет, лето".

Не секрет, что 34-летняя звезда является активным пользователем молодежной сети Тик Ток. Для продвижения своего аккаунта она иногда приходит в гости к молодым звездам этой соцсети. Ранее звезда показала, как погостила у новообразовавшегося дома, где живут молодые тиктокеры.

«Знакомьтесь! Это ребята из нового ТикТок дома - whynot___house. Насмеялись, натанцевались и наснимали с ними для вас сегодня много классного контента!», - подписала фото Настя.

На снимке Каменских предстала в спортивной майке и штанах. Ее волосы и яркий макияж подчеркнули достоинства певицы.

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