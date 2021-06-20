Появилось трогательное видео с детьми звезд «Квартала 95»

Как передает Politeka.net, ролик опубликовали на официальной странице Студии «Квартал 95» в Инстаграм 20 июня. Именно в этот день в 2021 году в Украине празднуют День отца.

В записи видео приняли участие дети актеров, авторов, режиссеров, юристов и руководители отделов «Квартала 95».

«Папочка, поздравляем тебя с днем пап. Желаю, чтобы у тебя было больше времени на отдых, и муза никогда не покидала. Я тебе желаю счастья здоровья, удачи. Ты очень хороший, папа. Ты нащ супер-герой. Ты самый лучший. Ты мой самый сильный лев. Ты самый трудолюбивый, самый веселый, самый креативный. Ты наш лучший друг… Мы очень любим тебя и уважаем. Ты лучше всех», - говорят дети в видео.

В частности, в ролике можно заметить дочек Евгения Кошевого – Варвару и Серафиму.

«Ты у нас самый классный, самый веселый, а еще самый лысый из всех лысых», - говорят они.

Также в записи видео участвовала дочка Юрий Ткача Лиза и дочь Валерия Жидкова.

«Какие детки милые», «С днем папы», «Я аж плакала», - пишут в комментариях.

Студия "Квартал 95" также добавила свои поздравления всем папам.

"Поздравляем всех пап-супергероев! с Днем отца, и благодарим каждого из них счастливых детей". - говорится в сообщении.

Напомним, звезда фильмов "Квартал 95" показала стильный образ с полотенцем на голове: "Просто супер".

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