Бывший «Холостяк» Михаил Заливако отправился в жаркий отпуск вместе с возлюбленной Анной Богдан

Несколько дней назад Михаил отправился на отдых вместе с Анной, которая стала победительницей шоу "Холостяк". Теперь пара каждый день показывает в Инстаграм, как наслаждается обществом друг друга.

На новых фото счастливая пара позировала в обнимку и смеялась перед объективом после поцелуев. Анна предстала без макияжа, с распущенными волосами и в маленьком изумрудном платье. Сам Михаил предпочел простой уличный наряд – шорты и футболку.

«Я не могу передать словами, какие эмоции испытываешь, когда поднимаешься вверх, когда наблюдаешь как десятки таких же огромных шаров поднимаются вместе с тобой. И о Боже… какой там невероятный вид.⠀К тому же, мы познакомились с замечательными людьми, которые все такииииие разные, но всё же есть одна у нас общая черта - любовь к путешествиям» - рассказала Анна об отдыхе.

На более разнни фото Заливако позировал в обнимку с Анной. Было видно, что их лица обгорели на солнце. Позади парочки виднелся красивый пейзаж с огромной высоты.

«1000 метров над землей, обгоревшее лицо и она рядом. Шо по эмоции?», - подписал фото Заливако.

«С ней ты седеешь», «Хорошо смотритесь вместе. Счастья вам)) Но я была за Юлю Зайку», «Какое имя красивое…она. Идеально», «Крутой только Миша, но если ему хорошо с ней пусть так и будет, но искренности в ней нет», «Счастье (по лицу видно!)», «Она как прилипало во всех сторис, и на всех фото, так наиграно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Заливако раскрыл, как на самом деле проходили съемки "Холостяка", и ответил на откровенный вопрос: "Я шел туда за...".

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