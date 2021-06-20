Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала мужа, обратившись к нему
Как пишет Politeka.net, Сергей и Снежана уже много лет вместе. И хоть музыкант оказался не самым верным мужем, но красотка-жена все простила и сейчас пара живет счастливо и воспитывает детей. И 20 июня Снежана решила поздравить Сергея с Днем отца в Инстаграм:
"ПАПА - это половина Вселенной!
Это половина Мира каждого из нас!
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И даже, если в нашей жизни было мало папы, Его энергия в нас ЕСТЬ!
И эта энергия - наш большой Заряд! Нужно научиться брать максимум от Мужского и максимум от Женского!
Важно понять, что все Обиды на наших Отцов, блокирую эту энергию.
А мы думаем- почему не получается родить, почему желания не исполняются, где брать силы,...
Принять Отца, Понять, что Он - наш проводник в этот Мир!
Все! Этого достаточно, для Благодарности!!!
А если Папа ещё и внимание уделял, покупал подарки, обнимал, разговаривал...- так это вообще Космос!
Мы приходим к такому Папе, который даст нам необходимые опыты, и это те опыты, в которых нуждается наша душа‼️
Мы сами Его выбрали‼️‼️‼️
Я в детстве мечтала, что у меня будет полноценная семья и много детей!
И Бабкин осуществил мою самую главную Мечту!", - написала Снежана.
На фото Сергей был в рубашке, которую расстегнул, а также стильных очках. Красавчик сидел на улице, впечатляя брутальным образом.
Сообщалось, что известный украинский музыкант Сергей Бабкин рассказал о своем маленьком сыне в его день рождения.
На снимках счастливый отец показал яркие момент с маленьким сынишкой. На первых кадрах Елисей еще совсем крошечный, но очень милый малыш. А дальше на снимках видно, как н взрослел.
Напомним, жена Сергея Бабкина призналась, как изменилась с рождением третьего ребенка
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