Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала мужа, обратившись к нему

Как пишет Politeka.net, Сергей и Снежана уже много лет вместе. И хоть музыкант оказался не самым верным мужем, но красотка-жена все простила и сейчас пара живет счастливо и воспитывает детей. И 20 июня Снежана решила поздравить Сергея с Днем отца в Инстаграм:

"ПАПА - это половина Вселенной!

Это половина Мира каждого из нас!

И даже, если в нашей жизни было мало папы, Его энергия в нас ЕСТЬ!

И эта энергия - наш большой Заряд! Нужно научиться брать максимум от Мужского и максимум от Женского!

Важно понять, что все Обиды на наших Отцов, блокирую эту энергию.

А мы думаем- почему не получается родить, почему желания не исполняются, где брать силы,...



Принять Отца, Понять, что Он - наш проводник в этот Мир!

Все! Этого достаточно, для Благодарности!!!

А если Папа ещё и внимание уделял, покупал подарки, обнимал, разговаривал...- так это вообще Космос!



Мы приходим к такому Папе, который даст нам необходимые опыты, и это те опыты, в которых нуждается наша душа‼️

Мы сами Его выбрали‼️‼️‼️



Я в детстве мечтала, что у меня будет полноценная семья и много детей!

И Бабкин осуществил мою самую главную Мечту!", - написала Снежана.

На фото Сергей был в рубашке, которую расстегнул, а также стильных очках. Красавчик сидел на улице, впечатляя брутальным образом.

Сообщалось, что известный украинский музыкант Сергей Бабкин рассказал о своем маленьком сыне в его день рождения.

На снимках счастливый отец показал яркие момент с маленьким сынишкой. На первых кадрах Елисей еще совсем крошечный, но очень милый малыш. А дальше на снимках видно, как н взрослел.

Напомним, жена Сергея Бабкина призналась, как изменилась с рождением третьего ребенка

А еще Politeka писала, что жена Сергея Бабкина подшутила над своими детьми, семейные кадры

Также Politeka сообщала, что жена Бабкина приподняла кофту, засветив достоинства фигуры



