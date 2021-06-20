Звезда "Квартал 95", украинский актер Юрий Ткач напугал кадрами с отдыха на яхте

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ткач опубликовал видео, на котором он едва не упал за борт. 37-летний актер стоял на краю яхты в тот момент, когда она быстро двигалась. Актер не удержал равновесие и едва не свалился за борт. При этом, артист смог обыграть все таким образом, чтобы насмешить поклонников. Многие фанаты так и не поняли, это была шутка, или все действительно чуть не закончилось несчастным случаем.

«Чуть не кинул якорь», - подписал видео артист.

В комментариях Ткачу оставили массу приятных слов и шуток. Не обошлось и без критики.

«Матерь Божья», «Вот это выкрутасы!», «Молодец, что удержался! А то бы Днепр из берегов бы вышел», «Актерская игра на уровне», «Та ладно. Якорь без штанов кидают», «Ага, вышел бы Днепр из берегов. Тогда было бы не до смеха», «Человек за бортом! А нет, то Ткач, он не тонет», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что покрасневший Юрий Ткач заинтриговал необычным фото с зонтиком. Актер позировал в синем пиджаке, а его цвет лица был необычно красным.

«Сгорел на работе», - подписал фото актер.

Напомним, что Ткач из "Квартал 95" поразил кадрами на борту самолета: "Пункт назначения".

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач, Сопонару и Саливанчук из "Квартал 95" устроили "покатушки" в роскошном кабриолете: "Навстречу уик-энду".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" в обнимку с двумя красавицами вызвал зависть: "Юрчик, это твои?".