Український комік і актор " Квартал 95" Юрій Ткач поділився новим відео

Як передає Politeka.net, артист опублікував відео польоту на своїй сторінці в Instagram. Юрій Ткач у масці сидить у кріслі літака і знімає на відео повітряний гвинт, який крутиться. Ткач з подивом коментує, ніби вперше бачить:"Вау".

"Магія...? 😂 😂 😂 ))) ",- підписав знімок артист.

Куди відправився шоумен, невідомо. Але здивування Ткача на обличчя-великі очі, він не може відвести погляд, як лопатевий агрегат працює в повітряному середовищі, приводиться в обертання двигун літака.

Користувачі Мережі засипали артиста компліментами, захоплюються актором і його гумором, а деяким навіть стрьомно, і напевно, зробили очі, як у Юрія.

"І тут я подумав, ну на * * ра я дивився" Пункт призначення")", "Юра, ти найкращий!!! ❤️", "😮😮😮😮😂 Юра, я просто обожнюю твій контент🙈 😅», " м'якого приземлення що💖 💖», «You can really Dance 😂», "Карлсон в кабіні пілотів, а пропелер зараз Юрія гіпнотизує. 😵😰😂😂", "Юрко дивись затяне😂😂😂", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Юрій Ткач поділився знімком зі зйомок. Зараз комік багато часу проводить на зйомках в різних проектах. На свіжому фото актор сидів на вході в свій вагончик, скрививши гримасу. За це Ткача і люблять шанувальники. Він не боїться бути смішним.

"Майстер геніальної фотографії", - підписав він фото.

Нагадаємо, що Юрія Ткача " запакували "в поліцейську машину разом з колегою:" нас підставили!".

Як повідомляла Politeka, Ткач з " Квартал 95 "заявив про своє жорстке рішення, несподіване відео:" буду відкривати...".

Також Politeka писала, що Ткач з " Квартал 95 "засвітився з двома красунями в кабріолеті:"дружину відправив на море".