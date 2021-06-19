Український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач з'явився в компанії своїх красунь-колег

Популярний комік активно будує кар'єру, знімаючись в різних проєктах, повідомляє Politeka.net. Зараз Юрій Ткач зі своїми колегами з "Квартал 95" задіяний у зйомках нового сезону "Одного разу під Полтавою".

Ірина Сопонару, яка грає в серіалі дружину Ткача, опублікувала у своєму Instagram інтригуюче фото. Актриса позувала в розкішному луці за кермом кабріолета, поруч з нею перебувала дружина продюсера" Квартал 95", актриса Анна Саліванчук, а на задньому сидінні - Юрій Ткач.

Кадр вийшов яскравим і позитивним.

"Мчимо назустріч вікенду", - написала Ірина.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

""Одного разу під Полтавою" це любов", "💞 💞 💞 гарні", "Ого! Ось це компанія!)) ", "Дуже серйозний водій в хустці)", " @irinasoponaru Ірочко, з нетерпінням чекаю❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, у 2013 році Юрій Ткач став зніматися в ситкомі «Країна У». Там він виконав роль Юри, чоловіка Яринки (Ірини Сопонару), а у 2014 році ця "парочка" з'явилася у власному спін-оффі "Одного разу під Полтавою".

Серіал розповідає про життя в мальовничому селі, яке сповнене пригод. Тут були навала байкерів, галасливі вечірки в американському стилі, магічні ритуали та інші цікаві події.

Нагадаємо, Ткач з " Квартал 95 "в компанії відомої блондинки змусив Нікітюк з Астаф'євою обімліти:"Опачки".

Як повідомляла Politeka, Ткач з " Квартал 95 "в незвичному образі показав українцям свою" штуку", спантеличивши питанням:"якесь непорозуміння".

Також Politeka писала, що Ткач з " Квартал 95 "здивував поведінкою за лаштунками, не стримавши пориву почуттів:"розійшовся прям".