Зірка "Квартал 95" Юрій Ткач викликав переполох у Мережі свіжим фото

37-річний гуморист і телеактор, який відомий ролями в ситкомах "Країна У" і "Одного разу під Полтавою", а також є учасником телевізійних шоу "Ліга сміху" та "Ігри приколів", вирішив заслужити "лайки", показавши в Instagram своїх нових друзів, передає Politeka.net.

На знімку Ткач постав з двома собаками, в породах яких заплутався. Актор присів поруч з пухнастими красунями, обіймаючи обох і посміхаючись в камеру.

"Лайки заслуговують "лайки"))) або це хаскі? Хто в темі? )))", - запитав він у публіки.

Користувачі кинулися відповідати йому в коментарях:

"З блакитними очима хаскі, а поруч маламут"; "хаскі 🔥обидві ❤️"; "Вау 😍"; "Більше схоже на маламутів))"; "Один - хаскі, один - лайка. Юрчик, це твої?"; "Відлайкані хаскі😂"; "Ой, красені❤️😍"; "обожнюю цих собак, ви такі милі, Юрчик теж😄 😘"; "Ухти я балдію красені. Причому всі троє"; "Вовки!😂"; "Юрій, подаруй мені одну".

Раніше ми розповідали, як Ткач показав свою дику "помічницю" Зіну на зйомках "Одного разу під Полтавою". Гуморист тримав на руках пухнастого дитинча єнотовидної собаки.

"Друзі, знайомтеся, це Зіна. Шикарна жінка... Ну, взагалі-то ще маленька, правда. Їй тільки місяць, - каже на кадрах Юрій, захоплено спостерігаючи за твариною, яка вільно повзала у нього на плечах і грудях. - "Що ти, моя ластівка? Ааа, не дряпайся тільки, Зіна".

"Бусечка😍"; "які гарні😍 🔥"; "така лапуся"; " Зінаїда 🤣 🤣 🤣 я німагу!",- відреагували в Мережі.

Нагадаємо, що Юрія Ткача "запакували" в поліцейську машину разом з колегою:" нас підставили!".

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" заявив про своє жорстке рішення, несподіване відео:" буду відкривати...".

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" засвітився з двома красунями в кабріолеті:"дружину відправив на море".