Курс валют в Украине сильно изменится после выходных, показав разное поведение доллара и евро

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Нацбанка, в понедельник курс замрет перед резким обвалом евро. Из-за того, что 21 июня в Украине выходной, курс обновится лишь во вторник.

22 июня доллары в обменниках можно будет купить по 27,19 гривен. Это на 2 копейки дороже, чем в пятницу. А вот евро поведет себя совсем неожиданно, подешевев на 16 копеек. Во вторник европейскую валюту можно будет купить по 32,28 гривен.

Как известно, в последнее время курс доллара постоянно снижался. Как и обещали эксперты, в июне курс опускался ниже 27 гривен за доллар. Однако в такой позиции «зеленые» продержались недолго, начав восстанавливать свои позиции.

Ранее мы писали, что этим летом курс будет держаться в диапазоне 26,9 — 27,5 гривен. Такой выгодный курс будет держаться до осени, после чего гривна начнет сильно девальвировать. Уже к зиме в Украине ожидают курс в районе 28,8 гривен за доллар.

Эксперты отмечают, что сейчас самое выгодное время для покупки валюты для долгосрочных сбережений, поскольку гривна сегодня находится в своей пиковой форме.

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