Курс валют в Україні здивує різною поведінкою долара і євро

Як передає Politeka.net, після тривалих вихідних долар зможе відвоювати у гривні дві копійки, а ось євро несподівано впаде вниз.

Згідно з прогнозом НБУ, у вівторок, 22 червня, курс долара в обмінниках складе 27,19 гривень за одиницю. Євро продаватимуть по 32,28 гривень, хоча в п'ятницю європейську валюту можна було купити за 32,44 гривні.

Як і прогнозували експерти, цього літа курс триматиметься в діапазоні 26,9-27,5 гривень. Втім, такий вигідний курс триматиметься недовго, оскільки вже до осені гривня почне сильно девальвувати. Вже до зими в Україні очікують курс в районі 28,8 гривень за долар.

В даний момент на зміцнення гривні впливає туристичний сезон і експорт. Високі світові ціни на експортну продукцію сприятливо відображаються на курсі валют в Україні.

Нагадаємо, що 2021 рік на українському валютному ринку починався з долара по 28,45 гривень за одиницю. Всього за півроку американська валюта подешевшала на 1,35 гривню. Додамо, що згідно з прогнозом уряду, в найближчі кілька років "зелені" лише незначно подорожчають.

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