Дочь Ольги Сумской Тоня Паперная, которая живет и строит карьеру в России, показала подросшую дочь
Как пишет Politeka.net, Тоня Паперная переехала в Москву, где вышла замуж за актера Владимира Яглыча. В июле 2017 года у пары родилась дочь, которую решили назвать Евой. Тоня решила похвастаться перед подписчиками, как малышка подросла за это время.
На фото, которое Тоня опубликовала в Инстаграм, Ева была в шляпке и платье в горошек. Девочка гуляла по двору, не надев на ноги обувь. Малышку сняли со спины, чтобы скрыть лицо.
Фанаты, включая бабушку девочки Ольгу Сумскую, поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Юная Юля бесследно исчезла: ушла к подруге и пропала, приметы
Рекордсменка Украины трагически погибла в ДТП в 21 год: "Впереди была еще вся жизнь"
13-мальчик улегся на рельсах, дожидаясь поезда: детали и кадры трагедии на Киевщине
Людей сносило с ног, а деревья вырывало с корнями: стихия накрыла Донецк вслед за Крымом, кадры
"Стильная красотка", "Лапотуся", "Маленькая леди", "Звезда моя, босиком, но в шляпе".
Сообщалось, что старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, артистка Антонина Паперная, похвасталась своих отдыхом.
В новом посте Антонина Паперная поделилась фото, сделанным у бассейна.
«Лето. Люблю», - коротко подписала актриса кадр.
Паперная запечатлена в купальнике и мини-шортах. Летний образ она дополнила шляпкой и солнцезащитными очками. Актриса сидела на краю бассейна поставив ноги на надувной матрас в форме дольки арбуза.
Напомним, дочь Сумской показала, как выглядит ее фигура после двух беременностей
А еще Politeka писала, что дочь Сумской блеснула ножками в летнем платье и раскрыла секрет расслабления
Также Politeka сообщала, что дочь Сумской в мини померилась точеными формами с подружкой на тренировке