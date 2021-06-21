Дочь Ольги Сумской Тоня Паперная, которая живет и строит карьеру в России, показала подросшую дочь

Как пишет Politeka.net, Тоня Паперная переехала в Москву, где вышла замуж за актера Владимира Яглыча. В июле 2017 года у пары родилась дочь, которую решили назвать Евой. Тоня решила похвастаться перед подписчиками, как малышка подросла за это время.

На фото, которое Тоня опубликовала в Инстаграм, Ева была в шляпке и платье в горошек. Девочка гуляла по двору, не надев на ноги обувь. Малышку сняли со спины, чтобы скрыть лицо.

Фанаты, включая бабушку девочки Ольгу Сумскую, поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Стильная красотка", "Лапотуся", "Маленькая леди", "Звезда моя, босиком, но в шляпе".

Сообщалось, что старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, артистка Антонина Паперная, похвасталась своих отдыхом.

В новом посте Антонина Паперная поделилась фото, сделанным у бассейна.

«Лето. Люблю», - коротко подписала актриса кадр.

Паперная запечатлена в купальнике и мини-шортах. Летний образ она дополнила шляпкой и солнцезащитными очками. Актриса сидела на краю бассейна поставив ноги на надувной матрас в форме дольки арбуза.

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