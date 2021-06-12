Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась яркими кадрами сделанными по пути на украинский курорт

54-летняя артистка, благодаря уходу за собой, впечатляет внешностью, сообщает Politeka.net. Звезда может позволить себе показаться без макияжа.

Знаменитость неоднократно признавалась, что не пользует косметикой в повседневной жизни, но с утра обязательно наносит крем.

На новых кадрах в Инстаграм звезда показала себя без макияжа во время прогулки. Красотка отправилась в Одессу, и остановилась возле макового поля.

"В желтых цветах фото уже было... Тепер в красных! 😉 Одесщина 💛💙! Простите, друзья, не удержалась ... Маковые поля ... Здесь их целые плантации ... 🌺Божественна красота! Я в восторге! ❤️", - написала актриса.

За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Какая красота !👏👏👏👏", "Олечка, как я вас люблю в естественном, натуральном виде, если можно так выразиться... Вы такая милая и симпатичная", "Красота😍😍", "Какая красота!!! 😍", "😍😍😍🔥🔥🔥❤️Какая красота!Выглядите очень красиво 😍🔥", "Вы восхитительны!))👌💞", "великолепное фото, полное цветов мака🌺", - написали пользователи сети.

Отметим, артистка рассказала, что сосиски, тосты, жирная яичница и другая тяжелая пища - это то, чего нет в ее рационе. Звезда также отказалась от шоколада.

На гастроли актриса берет с собой приготовленную еду или заказывает «полезную» доставку.

Напомним, Сумская полезла с поцелуями к самой богатой певице Украины и ее мужу-миллиардеру, кадры: "Можно к вам?".

Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская ошеломила цветущей красотой на встрече с фотографом: повезло Борисюку.

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