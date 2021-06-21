Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач неожиданно сменил прическу, удивив роскошными кудрями

Известный юморист не прекращает веселить поклонников даже в свое свободное время. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм он поделился новым смешным фото, на котором предстал в неожиданном образе.

Как известно, Ткач славится своим неизменным образом с лысиной. Однако, время от времени он демонстрирует, как бы мог выглядеть с волосами. На этот раз прическа комика оказалась действительно впечатляющей: он примерил парик с длинными кудрями. Этот образ отлично дополнила фирменная ухмылка артиста.

«Кудряшка Ю», - подписал свое фото Ткач.

Его поклонники не смогли пройти мимо такой публикации и тут же принялись комментировать.

«Ива Бобул в молодости», «Как девушка с семейки Крудс», «Юрець кучерявий огурець», «Вау! Рок супер-стар!», «Милашка», «Юрчик, не жарко?», «Мечта, а не баба», «Юрчик, елы - палы, ну умеешь ты конечно же поднять настроение», «Пугачева», «Одинокий бродяга любви Казанова», «Ульяна Синецкая из группа Виа Гра», - пишут люди.

Ранее мы писали, что на новом фото Ткач предстал с двумя собаками, в породах которых запутался. Актер присел рядом с пушистыми красавицами, обнимая обеих и улыбаясь в камеру.

Напомним, прогулка Ткача из «Квартал 95» на яхте едва не закончилась несчастным случаем: кадры попали в сеть.

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач, Сопонару и Саливанчук из "Квартал 95" устроили "покатушки" в роскошном кабриолете.

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" в обнимку с двумя красавицами вызвал зависть: "Юрчик, это твои?".