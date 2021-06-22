После долгих выходных доллар продолжит свое «наступление» на гривну, а вот евро резко сдаст позиции
22 июня станет первым рабочим днем этой недели, поэтому официальные курсы иностранных валют во вторник изменятся впервые с 18 июня. Напомним, что в пятницу курс доллара держался на отметке в 27,17 гривен, а курс евро составлял 32,44 гривен.
По данным Национального банка, ситуация 22 июня резко изменится.
Так, курс доллара продолжит повышаться третий банковский день подряд. Он поднимется на 2 копейки и составит 27,19 гривен.
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В свою очередь, курс евро ждет резкий обвал: он подешевеет на 16 копеек и составит 32,28 гривен. Стоит отметить, что эта цифра является минимальным показателем для европейской валюты за почти год. В последний раз курс евро опускался ниже только 27 августа прошлого года.
Отметим, что на межбанке 18 июня курс доллара в продаже поднялся на 7 копеек и составил 27,30 гривен, а курс в покупке достиг 27,28 гривен. Курс евро в продаже упал на 9 копеек до 32,40 гривен.
Стоит добавить, что по прогнозу экспертов, в ближайшую неделю доллар продолжит дорожать. Об этом рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина. Он отметил, что сейчас доллар укрепляется по отношению ко всем мировым валютам.
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