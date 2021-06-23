Известная американская модель и актриса Синди Кроуфорд впечатлила новым фото

Синди Кроуфорд получила большую популярность в 90-е года. Звезда появлялась на обложках свыше 600 журналов во всем мире, включая глянцы Vogue, People, Harper's Bazaar и другие.

И хотя сейчас уже не пик карьеры знаменитости, но она остается любимицей публики и дизайнеров. Синди Кроуфорд продолжает участвовать в показах и рекламных кампаниях.

Как пишет Politeka.net, на новом фото модель похвасталась роскошной шевелюрой. При этом она затронула тему. Которой обычно мало уделяют внимания.

«Мы всегда говорим о том, как наша кожа будет стареть, но мы редко говорим о том, как стареют наши волосы... и я знаю, что мои волосы так сильно изменились за эти годы, особенно после рождения детей, поэтому я хотела создать линию, которая привлечет больше внимания к этой теме», - отметила она.

Стоит отметить, что на новом фото 55-летняя Кроуфорд выглядит безукоризненно.

«Восхитительная», «Невероятная», «Красотка», «Божественно», «Ошеломительно», «Красивее, чем когда-либо», - пишут в комментариях.

Отметим, у Синди Кроуфорд есть дочь Кайя Гербер, которая пошла по стопам мамы, став уже довольно популярной и покорив мировые подиумы.

Напомним, супермодели Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд в прозрачных нарядах зажгли на подиуме.

А еще Politeka сообщала, что 55-летняя Кроуфорд показала, как выглядела в детстве, засветив редкое архивное фото.

Также Politeka сообщала, 55-летняя Синди Кроуфорд похвасталась подтянутой фигурой в боди: "на зависть молодым".