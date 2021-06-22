Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала себя, заговорив об эмоциональном выгорании

Как пишет Politeka.net, Снежана и Сергей уже много лет вместе. И хоть недавно гремел скандал об изменах Бабкина, красотка простила мужа и сейчас пара живет счастливо. Снежана при этом активно развивает блог в социальных сетях, рассказывая о личном и помогая другим.

На новом фото, которое Светлана опубликовала в Инстаграм, красотка была в наряде с кружевным декольте. Образ Бабкина дополнила стильным украшением на шее.

"Эмоциональное Выгорание.

«Температура + - ноль»

У меня больше нет сил, нет ресурса… Ничто не приносит мне удовольствия… Хочу закрыться в своей спальне, никого не видеть, лежать, молчать, плакать..

Тебе приходили в голову эти слова? Уверена, хоть раз в жизни это случалось.

Этому состоянию есть простое название - эмоциональное выгорание.

Почему это неприятное чувство поселилось в твоем теле и голове?

Причин много, но все они сводятся к одному - усталость!

появились детки, ты погрузилась с головой в материнские обязанности, не доверяешь их никому;

ты много работаешь и так загнала себя, что результат уже не приносит удовольствия;

в твоей жизни много стресса и ты не умеешь с ним справляться, живешь как на качелях;

ты сама по себе эмоциональна, живешь постоянно в спешке и не концентрируешься в моменте здесь и сейчас;

ты часто срываешься на близких, даже без причины и тебе не хватает энергии на элементарные вещи;

берёшь на себя всё! Свои и не свои обязанности;

просыпаешься, уже уставшей и раздражённой.

Знакомо? Это о тебе?

А теперь подумай, что ты можешь дать мужу, детям, близким или как ты можешь генерировать идеи на работе, если в тебе этой энергии Ноль!

Ты на это соглашаешься?

Мой совет - даже не вздумай! Ты достойна большего! Нет, не просто большего, ты достойна всего самого лучшего!", - написала Светлана.

"Ты- идеальный проводник в мир Медитации", - написал Сергей жене..

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау, обалдеть", "Нужна информация", "Очень интересно", "Давайте попробуем", "Ух ты, какая красота!".

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