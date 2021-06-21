Супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана порадовала поклонников необычным фото и поделилась личным опытом

Как сообщает Politeka.net, актриса и любимая жена популярного украинского исполнителя и музыканта Сергея Бабкина Снежана не перестает удивлять публику яркими фото в своем Instagram. В этот раз звездная красотка показала милое фото со своего занятия йогой, которое посвятила, собственно, Дню йоги, а в подписи к фотографии поделилась своим личным опытом.

На новом фото Снежана запечатлена в интересной локации с растениями, она сидит на ковре в позе "лотоса" и, похоже, медитирует. Перед камерой красотка появилась в темных лосинах и светлой блузке с интересным узором, под которой просвечивается темный топ. Ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице нет макияжа, только выражение полной безмятежности.

В подписи к фотографии Бабкина рассказала, что йога в их с мужем жизни появилась семь лет назад и помогла актрисе поправить здоровье.

"Мы с СБ пришли с запросом заняться "лечебной физкультурой", так как моя голова не держалась без "ошейника" после падения на спектакле. Врачи говорили в один голос – Срочно операция! А я боялась ложиться под нож. И ещё последствие бальных танцев – жуткий миниск и ещё протрузии. Короче – полный комплект! Через полгода регулярных тренировок я выбросила ошейник и села в позу лотос без боли в колене. Далее подтянулась Медитация, и мой внутренний и внешний Мир повернулся на 180 градусов! Вау! В какой-то момент я поняла, что мне выгодно заниматься, поэтому прекращать не собираюсь!", - поделилась Снежана.

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