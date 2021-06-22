Участница популярного шоу "Супермодель по-украински" Виктория Маремуха вышла замуж за своего жениха Луи, с которым ранее рассталась

Как сообщает Politeka.net, соответствующий пост появился на странице проекта «Звездный путь» в соцсети "Инстаграм".

В 2016 году Вика Маремуха познакомилась с французом о имени Луи, с которым у нее завязался бурный роман. В 2019 году в Париже жених предложил своей возлюбленной сыграть свадьбу и та согласилась. Однако за последний год пары было много ссор и разногласий, которые в итоге привели к разрыву.

«Впрочем, поняли, что не могут друг без друга. Пара доказала - иногда еще один шанс может спасти любовь. Поздравляем супругов и желаем безграничного семейного счастья», - говорится в сообщении.

В Сети показали кадры с бракосочетания пары. Пользователи Интернета поздравляют возлюбленных.

После разрыва в прошлом году Маремуха рассказывала, что решение далось им непросто. По словам Вики, они ходили к психологам и долго пытались спасти отношения, однако все же оказались слишком разными, из-за чего оба страдали.

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