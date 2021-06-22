Экс-участница 11 сезона шоу «Холостяк» сделала операцию по увеличению груди

Как передает Politeka.net, блогерша Надин Медведчук, которая прославилась после участия в популярном шоу, решила увеличить бюст. Об операции она рассказала у себя в Инстаграм. Девушка сообщила, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

Надин смутила своих поклонников, поделившись кадрами из операционной. Также блогерша показала фото уже после операции, где она в тугом корсете сидела на кушетке.

«Я сделала грудь! Спасибо за успешную и легкую операцию врачу Юрченко. Причину и детали распишу в следующей публикации», - поделилась своими переживаниями Медведчук.

В комментариях поклонники стали обсуждать решение девушки. Одни поздравили Надин, а другие раскритиковали ее выбор.

«Юхуууу, крошка, поздравляю тебя! Кайфуй от себя ежесекундно!», «Свои были норм», «Замуж не берут», «Но у вас была красивая грудь) зачем?», «Женщины, девочки цените Богом данное здоровье», «Потому что повторяете за Стужук», «Лучше бы Вы сделали нос», «Тоже подумала, а зачем, если у вас своя была бомбезная?», - пишут пользователи сети.

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