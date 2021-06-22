Переможниця останнього сезону "Холостяка" Анна Богдан висловилася з приводу своїх і чужих відносин

Після того, як Анна перемогла на «Холостяку» потік гнівних коментарів продовжує на неї сипатися через те, що вона вже була заміжня і її шлюб з екс-главою офісу Президента не склався. І хоча особисте життя стосується виключно самої Анни, користувачі Мережі все одно продовжують її активно обговорювати.

У багатьох коментарях під постами Анни можна помітити каверзні питання, тому вона сама нерідко влаштовує вечір питань з Сторі, щоб побачити думки різних людей. З тієї чи іншої теми. Не обійшлося і без теми, що стосується зрад партнера.

Анна різко помітила, що ніколи б не пробачила б зраду і не розуміє тих, хто може його забути. Також вона показала і самого Михайла на особистому відео, помітивши, що йому просто не подобається світитися зайвий раз на камеру.

"Ви постійно відпочиваєте, набридло, зливаєтеся з іншими» - навіщось помітили в мережі. Анна також не змовчала: "Вам набридло те, що ми часто їздимо на відпочинок? Або це ваша заздрість до нас спокою не дає".

Нагадаємо, після шоу Анна і Михайло продовжили будувати відносини. Закохані після завершення зйомок стали відразу жити разом, хоча їм і доводилося приховувати свої стосунки, поки фінальний випуск не вийшов в ефір. Зараз пара не тільки живе разом, але і подорожує.

Закохані не так давно побували в Каппадокії, і час від часу розміщують знімки, зроблені там.

"9 років як один одного називаємо киця. Без Імен", "Зая, Сонце, Моє золотце😍, милий, улюблений, мій хороший😍", " називаю котя❤️ і він мене також❤️"," Зая😍", " Пара-бомба!", "Містер досконалість, буркун, руда Пантера", "11 років як Зая і Куся-Пуся", - написали користувачі Мережі.

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