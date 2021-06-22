Український бізнесмен, колишній герой шоу "Холостяк", Михайло Заливако відпочив зі своєю обраницею, Анною Богдан
Після завершення проекту Анна і Михайло продовжили будувати відносини, передає Politeka.net. Закохані після завершення зйомок стали відразу жити разом, хоча їм і доводилося приховувати свої стосунки, поки фінальний випуск не вийшов в ефір.
Зараз пара не тільки живе разом, але і подорожує.
Закохані не так давно побували в Каппадокії, і час від часу розміщують знімки, зроблені там.
Цього разу Анна опублікувала фото, на якому вона разом з Михайлом відпочивають у кріслі. Пара притулилася один до одного і посміхалася, а Анна навіть показала язик.
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"Чисто заради хайпа😏 😅 мій ведмедик 🐻 до речі, як ви називаєте свою другу половинку?😏", - поцікавилася Анна.
За 10 хвилин публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.
"9 років як один одного називаємо киця. Без Імен", "Зая, Сонце, Моє золотце😍, милий, улюблений, мій хороший😍", " називаю котя❤️ і він мене також❤️", " дуже красива пара😍❤️❤️❤️🙌", "😁😁😁Вовка", " 😍 😍 вид😍 😍 😍", " амінь! 😂 ", "Віталюша, любимиш з милого, Авдєєв і чоловік зі зручного😂"," Зая😍", " Пара-бомба!", "Містер досконалість, буркун, руда Пантера", "11 років як Зая і Куся-Пуся", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Анна Богдан розповіла, що їй ніколи не хотілося заміж.
"У мене ніколи такого не було, що ось, я хочу заміж. Я у відносинах, я щаслива, а там, час покаже", - зізналася Богдан.
Нагадаємо, Заливако випадково "проговорився", чи залишився він після" Холостяка "з Ганною Богдан:" шкода вас...".
Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Заливако після критики українців вирішив зізнатися: "вибирав же за фактом не я...".
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