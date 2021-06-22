Украинский бизнесмен, бывший герой шоу "Холостяк", Михаил Заливако отдохнул со своей избранницей, Анной Богдан

После завершения проекта Анна и Михаил продолжили строить отношения, передает Politeka.net. Влюбленные после завершения съемок стали сразу жить вместе, хотя им и приходилось скрывать свои отношения, пока финальный выпуск не вышел в эфир.

Сейчас пара не только живет вместе, но и путешествует.

Влюбленные не так давно побывали в Каппадокии, и время от времени размещают снимки, сделанные там.

В этот раз Анна опубликовала фото, на котором она вместе с Михаилом отдыхают в кресле. Пара прижалась друг к другу и улыбалась, а Анна даже показала язык.

"Чисто ради хайпа😏😅 Мой Мишка🐻 Кстати, как вы называете свою вторую половинку?😏", - поинтересовалась Анна.

За 10 минут публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"9 лет как друг друга называем Кыця. Без имен", "Зая, Солнце,Мое золотце😍, милый, любимый, мой хороший😍", "Называю котя❤️ и он меня также❤️", "Очень красивая пара😍❤️❤️❤️🙌", "😁😁😁Вовка", "😍😍 вид 😍😍😍", "Аминь! 😂", "Виталюша, любимыш из милого, Авдеев и муж из удобного😂", "Зая😍", "Пара - бомба!", "Мистер совершенство, ворчун, рыжая Пантера", "11 лет как Зая и Куся-Пуся", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Богдан рассказала, что ей никогда не хотелось замуж.

"У меня никогда такого не было, что вот, я хочу замуж. Я в отношениях, я счастлива, а там, время покажет", – призналась Богдан.

Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после критики украинцев решил признаться: "Выбирал же по факту не я...".

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