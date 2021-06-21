Український бізнесмен, колишній герой шоу "Холостяк", Михайло Заливако, показав, як проводить час з коханою

Колишній герой популярного проєкту продовжує будувати стосунки з екс-учасницею шоу, Анною Богдан, передає Politeka.net.

Пара ділиться кадрами спільного проведення часу в своїх акаунтах Instagram. Цього разу закохані розповіли, що вирушили по магазинах.

Анна і Михайло вирішили купити щось з одягу, але також подивилися і інші товари.

Колишній "холостяк" показав, як його кохана виглядає в коротенькій сукні. Хлопець знімав красуню знизу вгору, і ноги здавалися нескінченними.

Анна покружляла перед камерою, в результаті кадри вийшли ще "гарячішими".

"А ви, що робите в овочевому? Ми ось так от вибираємо редиску", - пожартував Михайло.

Пізніше екс-герой "Холостяка" показав, як Анна вибирає собі подушку, прикладаючи до неї голову.

"Лайфхак, якщо хто не знав", - написав Заливако.

Анна зробила висновок, що це непогана подушка.

Нагадаємо, Анна Богдан - дружина екс-глави офісу президента Андрія Богдана. За словами дівчини, політик зробив їй пропозицію після трьох місяців знайомства.

Шлюб пари тривав недовго - в 2019 році вони розлучилися. Причиною, ймовірно, послужили ревнощі Андрія Богдана, про які переможниця "Холостяка" згадувала.

Анна прийшла на проект "Холостяк", в результаті перемігши в ньому. Богдан і Заливако приховували свої стосунки до тих пір, поки фінальний епізод не вийшов в ефір.

Нагадаємо, Заливако випадково "проговорився", чи залишився він після" Холостяка "з Ганною Богдан:" шкода вас...".

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