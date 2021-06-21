Український бізнесмен, колишній герой шоу "Холостяк", Михайло Заливако, показав, як проводить час з коханою
Колишній герой популярного проєкту продовжує будувати стосунки з екс-учасницею шоу, Анною Богдан, передає Politeka.net.
Пара ділиться кадрами спільного проведення часу в своїх акаунтах Instagram. Цього разу закохані розповіли, що вирушили по магазинах.
Анна і Михайло вирішили купити щось з одягу, але також подивилися і інші товари.
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Колишній "холостяк" показав, як його кохана виглядає в коротенькій сукні. Хлопець знімав красуню знизу вгору, і ноги здавалися нескінченними.
Анна покружляла перед камерою, в результаті кадри вийшли ще "гарячішими".
"А ви, що робите в овочевому? Ми ось так от вибираємо редиску", - пожартував Михайло.
Пізніше екс-герой "Холостяка" показав, як Анна вибирає собі подушку, прикладаючи до неї голову.
"Лайфхак, якщо хто не знав", - написав Заливако.
Анна зробила висновок, що це непогана подушка.
Нагадаємо, Анна Богдан - дружина екс-глави офісу президента Андрія Богдана. За словами дівчини, політик зробив їй пропозицію після трьох місяців знайомства.
Шлюб пари тривав недовго - в 2019 році вони розлучилися. Причиною, ймовірно, послужили ревнощі Андрія Богдана, про які переможниця "Холостяка" згадувала.
Анна прийшла на проект "Холостяк", в результаті перемігши в ньому. Богдан і Заливако приховували свої стосунки до тих пір, поки фінальний епізод не вийшов в ефір.
Нагадаємо, Заливако випадково "проговорився", чи залишився він після" Холостяка "з Ганною Богдан:" шкода вас...".
Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Заливако після критики українців вирішив зізнатися: "вибирав же за фактом не я...".
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