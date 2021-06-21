Украинский бизнесмен, бывший герой шоу "Холостяк", Михаил Заливако, показал, как проводит время с возлюбленной

Бывший герой популярного проекта продолжает строить отношения с экс-участницей шоу, Анной Богдан, передает Politeka.net.

Пара делится кадрами совместного времяпрепровождения в своих аккаунтах Инстаграм. В этот раз влюбленные рассказали, что отправились по магазинам.

Анна и Михаил решили купить что-то из одежды, но также посмотрели и другие товары.

Бывший "холостяк" показал, как его возлюбленная выглядит в коротеньком платье. Парень снимал красотку снизу-вверх, и ноги казались бесконечными.

Анна покружилась перед камерой, в результате кадры получились еще "горячее".

"А вы, что делаете в овощном? Мы вот так вот выбираем редиску", - пошутил Михаил.

Позже экс-герой "Холостяка" показал, как Анна выбирает себе подушку, прикладывая к ней голову.

"Лайфхак, если кто не знал", - написал Заливако.

Анна сделала вывод, что это неплохая подушка.

Напомним, Анна Богдан - жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. По словам девушки, политик сделал ей предложение после трех месяцев знакомства.

Брак пары продлился недолго - в 2019 году они расстались. Причиной, вероятно, послужила ревность Андрея Богдана, о которой победительница "Холостяка" упоминала.

Анна пришла на проект "Холостяк", в результате победив в нем. Богдан и Заливако скрывали свои отношения до тех пор, пока финальный эпизод не вышел в эфир.

Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после критики украинцев решил признаться: "Выбирал же по факту не я...".

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