Украинский бизнесмен, бывший герой шоу "Холостяк", Михаил Заливако, показал, как проводит время с возлюбленной
Бывший герой популярного проекта продолжает строить отношения с экс-участницей шоу, Анной Богдан, передает Politeka.net.
Пара делится кадрами совместного времяпрепровождения в своих аккаунтах Инстаграм. В этот раз влюбленные рассказали, что отправились по магазинам.
Анна и Михаил решили купить что-то из одежды, но также посмотрели и другие товары.
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Бывший "холостяк" показал, как его возлюбленная выглядит в коротеньком платье. Парень снимал красотку снизу-вверх, и ноги казались бесконечными.
Анна покружилась перед камерой, в результате кадры получились еще "горячее".
"А вы, что делаете в овощном? Мы вот так вот выбираем редиску", - пошутил Михаил.
Позже экс-герой "Холостяка" показал, как Анна выбирает себе подушку, прикладывая к ней голову.
"Лайфхак, если кто не знал", - написал Заливако.
Анна сделала вывод, что это неплохая подушка.
Напомним, Анна Богдан - жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. По словам девушки, политик сделал ей предложение после трех месяцев знакомства.
Брак пары продлился недолго - в 2019 году они расстались. Причиной, вероятно, послужила ревность Андрея Богдана, о которой победительница "Холостяка" упоминала.
Анна пришла на проект "Холостяк", в результате победив в нем. Богдан и Заливако скрывали свои отношения до тех пор, пока финальный эпизод не вышел в эфир.
Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после критики украинцев решил признаться: "Выбирал же по факту не я...".
Также Politeka писала, Юлия Зайка из "Холостяка" в свадебном платье поразила кадрами у моря: "Кольцо на безымянном пальце".