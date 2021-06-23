Курс валют в Украине 23 июня расстроит резким падением гривны

Как передает Politeka.net, после длительного периода роста украинская национальная валюта начала терять свои позиции. Всего за день гривна резко подешевела, как по отношению к доллару, так и к евро.

Как известно, в начале 2021 года доллар на украинском валютном рынке продавали по 28,45 гривен за единицу. Всего за полгода «зеленые» подешевели на 1,35 гривну. В июне доллар даже скатился ниже психологической отметки в 27 гривен.

В среду «зеленые» в обменниках можно будет купить по 27,3 гривны. Это на 11 копеек дороже, чем днем ранее. Подорожает также европейская валюта, которая 23 июня будет стоить 32,46 гривен за единицу. При этом днем ранее евро продавали по 32,28 гривен. Стоит добавить, что по прогнозу экспертов, в ближайшую неделю доллар продолжит дорожать. Это связано с тем, что «зеленые» укрепляются по отношению ко всем мировым валютам.

Как обещают эксперты, летом курс продолжит держаться в диапазоне 26,9 — 27,5 гривен. Такой выгодный курс сохранится до осени, после чего гривна начнет сильно девальвировать. Уже к зиме ожидается доллар по цене 28,8 гривен.

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