Після довгих вихідних долар продовжить свій "наступ" на гривню, а ось євро різко здасть позиції

22 червня стане першим робочим днем цього тижня, тому офіційні курси іноземних валют у вівторок зміняться вперше з 18 червня. Нагадаємо, що в п'ятницю курс долара тримався на позначці в 27,17 гривень, а курс євро становив 32,44 гривень.

За даними Національного банку, ситуація 22 червня різко зміниться.

Так, курс долара продовжить підвищуватися третій банківський день поспіль. Він підніметься на 2 копійки і складе 27,19 гривень.

У свою чергу, курс євро чекає різкий обвал: він подешевшає на 16 копійок і складе 32,28 гривень. Варто відзначити, що ця цифра є мінімальним показником для європейської валюти за майже рік. Востаннє курс євро опускався нижче тільки 27 серпня минулого року.

Відзначимо, що на міжбанку 18 червня курс долара в продажу піднявся на 7 копійок і склав 27,30 гривень, а курс в покупці досяг 27,28 гривень. Курс євро у продажу впав на 9 копійок до 32,40 гривень.

Варто додати, що за прогнозом експертів, в найближчий тиждень Долар продовжить дорожчати. Про це розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб у коментарі РБК-Україна. Він зазначив, що зараз Долар зміцнюється по відношенню до всіх світових валют.

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