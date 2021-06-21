Курс валют в Україні сильно зміниться після вихідних, показавши різну поведінку долара і євро

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Нацбанку, в понеділок курс завмре перед різким обвалом євро. Через те, що 21 червня в Україні вихідний, курс оновиться лише у вівторок.

22 червня долари в обмінниках можна буде купити по 27,19 гривень. Це на 2 копійки дорожче, ніж у п'ятницю. А ось євро поведе себе зовсім несподівано, подешевшавши на 16 копійок. У вівторок європейську валюту можна буде купити по 32,28 гривень.

Як відомо, останнім часом курс долара постійно знижувався. Як і обіцяли експерти, в червні курс опускався нижче 27 гривень за долар. Однак у такій позиції "зелені" протрималися недовго, почавши відновлювати свої позиції.

Раніше ми писали, що цього літа курс триматиметься в діапазоні 26,9 — 27,5 гривень. Такий вигідний курс триматиметься до осені, після чого гривня почне сильно девальвувати. Вже до зими в Україні очікують курс в районі 28,8 гривень за долар.

Експерти відзначають, що зараз найвигідніший час для покупки валюти для довгострокових заощаджень, оскільки гривня сьогодні знаходиться у своїй піковій формі.

Нагадаємо, що долар і євро розійдуться в різні боки, в НБУ здивували новим прогнозом: що буде з гривнею.

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