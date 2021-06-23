Победительница шоу «Холостяк-10», украинская гимнастка Даша Ульянова показала, как развлекается в Турции
Отправившись на очередной отдых в Турцию, девушка начала активно делиться новыми фото и рассказывать, как она хорошо проводит время, чем занимается и какие места посещает. При этом не забывает Даша интриговать образами.
На своей странице в Инстаграм недавно победительница «Холостяка» похвасталась фигурой на представленном кадре из курортного места. В белом платье, удобных кроссовках и джинсовой куртке девушка выглядела просто и мило одновременно.
«Утро на Босфоре 🕊» - пишет Даша под постом.
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Фанаты выразили свое мнение:
«Дашечка я болдею от вас🔥,вы просто супер 💋 не наглядеться; сияет от счастья😍;Стильно🔥;Вы очаровательна❤️ Сияние счастья пробивает экран. 😍 Соблазнительное фото 😍;Прекрасна Даша😍;👸...Королек..🕊сказочная!💐🍃; Красавица❤️; На лице новые эмоции))😍; какая же красивая ты🤤💓; Да у тебя самая прекрасная ножка».
Отметим, Даша прославилась на «Холостяке» не только изумительной растяжкой профессиональной гимнастки, но еще и очень пухлыми губами, которые сделала ранее у косметолога и не скрывала этого факта.
В разделе Стори в Инстаграм девушка заговорила о том, как теперь ухаживает за собой и будет ли колоть губы еще.
«Давайте еще раз объясню всем! Губы я подкалывала совсем чуть-чуть 1,5 года назад! Полтора года! Сейчас я вообще не хожу к косметологу, никаких манипуляций не делаю. Это действительно так. Кожа в таком состоянии благодаря питанию и домашнему уходу. И отвечая на ваш вопрос: губы не растворяла» - рассказала Даша.
Напомним, победительницу "Холостяка" подловили в объятиях Олега Кензова в ресторане в центре Киева: "Все было...".
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