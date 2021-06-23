Популярная украинская певица Тина Кароль покрасовалась своими стройными ножками в окружении зелени

Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала новый пост с фото на своей странице в Инстаграм.

На серии снимков Кароль показала свой новый образ в белом. На ней свободный белоснежный свитшот, коротенькие шортики и высокие носки.

Певица сидит в саду, полном зелени на высокой табуретке. На первом плане оказались ее стройные ножки, которые стали еще длиннее благодаря подходящему ракурсу. Кароль игриво позирует перед камерой, демонстрируя свое природное очарование.

«Красивые ножки в красивых носочках. Пусть все будет красиво!», - подписала снимки звезда.

Поклонники не смогли пройти мимо этих фото артистки, не оставив под ними комментариев.

«Хорошенькая», «Сильно красивая», «до нижнего белья уже близко», «Боже, какая вы невероятно красивая, ваша энергетика это нечто», «Мама кошка очень красивая», «Какие ножки красивые, а носочки я даже не сразу заметила», «Какая милашка», «Божечки, котёночек наш», «Спортивная девочка», «Вау, какие ножки», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кароль опубликовала фото, на которых была в шортиках и футболке. Тина показала стильную одежду в разных ракурсах, позируя у футбольных ворот.

Напомним, Кароль публично распекла коллег-гастролеров, поставив себя им в пример: "Мы не ездим в Россию".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль показала место своего отдыха, сверкнув фигурой в тесных лосинах: завораживающие фото.

Также Politeka писала, что Кароль задала новый летний тренд в стильном мини, показательные кадры: "Это слишком классно".