Певица Тина Кароль удивила неожиданным заявлением об артистах, которые ездят на гастроли в страну-агрессор

Причем камень прилетел в огород не только украинских представителей шоубиза, но и казахстанских. Сейчас 36-летняя звезда находится в Казахстане, куда приехала с промотуром нового альбома.

О своем видении ситуации с гастролями коллег в России Кароль высказалась во время интервью на YouTube-канале MUZZONE TV, передает Politeka.net. Певица связала поездки некоторых артистов с отсутствием у них самоидентификации. В Казахстане Тина заявила, что хочет показать местным артистам, что Россия им не нужна.

"Я певица из Украины, приехала в Казахстан. Мы не ездим в Россию, хотя у меня много там поклонников. Вы ждете нас, и мы ждем вас, потому что мы знаем свою самоидентификацию. Такой промотур объяснит всем нам, и вашим артистам Казахстана, что мы ждем их в Украине. Нам не нужны посредники, мы умееем коммуницировать друг с другом. Многие исполнители из Казахстана живут в Москве. Хотелось бы, чтобы они оставались в своей стране и созидали для своей родины", - Кароль обескуражила заявлением.

Ранее мы сообщали, что Тина призналась в желании влюбиться. Потеряв мужа восемь лет назад, артистка, похоже, готова к новому опыту.

"Я внутри задаю себе вопрос: «Я хочу влюбиться?». Не знаю. Не хочу. Чего я хочу? Вот расцвести наверно, ощутить полную силу, как женщины. И пусть это станет манипуляцией для других, а для тебя это сила. Я хочу любви, и не знаю. Но, может быть открыта ей. Какой-то такой шар вопросов без ответов и рисковые мысли, можно так сказать", - туманно говорила она в одном из интервью.

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