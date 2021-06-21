Известная украинская певица Тина Кароль показала себя в стильном образе

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской певицей. Красотка не так давно выпустила альбом "Красиво" и теперь активно его продвигает. В этот раз девушка решила завлечь фанатов благодаря новому мерчу.

На фото, которые Кароль опубликовала в Инстаграм, красотка была в шортиках и футболке. Тина показала стильную одежду в разных ракурсах, позируя у футбольных ворот.

"Давай проведем это лето ярко и КРАСИВО вместе с новой коллекцией Tina Karol", - было написано под фото.

Фанаты поставили более 18 тысяч лайков и написали комментарии:

"один мерч сногсшибательнее другого, я в восхищении !!", "Очень красиво", "О боже мой, упакуйте все", "Прикольный костюм и крутезные фотки", "Это слишком классно", "Такая солнечная", "Очень красиво. И вы шикарная", "Дайте кто-то денег на все это".

Сообщалось, что известная певица Тина Кароль поразила фанатов пением на свадьбе.

Как видно, для выступления Тина выбрала необычное темном платье интересного фасона и средней длины, которое подчеркнуло ее изящную фигуру. Свой образ она дополнила черными перчатками до локтей.

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