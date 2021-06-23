Комик из "Квартал 95" Александр Эллерт, который стал победителем на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, удивил внешним видом

После участия в популярном проекте "Холостячка" Александр Эллерт стал набирать популярность, сообщает Politeka.net. Сейчас юморист участвует в разных проектах и съемках.

В частности, избранник Мишиной вместе с другим бывшим участником шоу, Андреем Рыбаком ведут канал "Но это не точно".

Кадрами с закулисья оба ведущих регулярно делятся в Инстаграм.

Рыбак в сторис несколько часов назад удивил кадрам, засняв коллегу в одних трусах.

"Ничего необычного. Просто снимаем новое шоу для канала...", - заявил Андрей, громко рассмеявшись.

В это время Эллерт сидел в нижнем белье в кресле.

"Обычный творческий процесс! Единственная проблема - некуда микрофон вешать", - написал Рыбак.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Александр Эллерт и Андрей Рыбак участвовали в шоу "Холостячка", борясь за сердце Ксении Мишиной. В итоге победил первый.

Отвергнутый Андрей Рыбак после завершения съемок вернулся к своей бывшей девушке Алине Смирновой.

К слову, в шаге от финала юморист рассказал Мишиной, что его ждет дома девушка, а на шоу он пришел ради своей работы. Юморист думал, что не влюбится в Мишину, но все-таки у него появились чувства.

Напомним, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".

Как сообщала Politeka, полуфиналист «Холостячки» Рыбак раскрыл пикантные подробности закулисья шоу.

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