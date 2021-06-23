Украинский актер, звезда "Квартал 95" Юрий Ткач переполошил сеть видео со своим двойником
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ткач опубликовал видео, снятое во время съемок сериала «Однажды под Полтавой». На ролике засветился мужчина, который был очень похож на актера. Парень стоял за решеткой и был одет в такую же вышиванку, как у персонажа Ткача.
Затем камера перешла на самого актера, который был очень удивлен увиденному.
«Я один это вижу?», - подписал видео Ткач.
В комментариях поклонники стали обсуждать схожесть двух артистов.
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«Юрчик двойника завел, но вы лучший», «Круто сделали», «Юрчик в молодости», «Нет Юрчик, ты один такой», «Хватит пить с кумом», «Надо несколько килограммов добрать», «Да ну, Юрчик ... двух Ткачей мы не выдержим!», «Мираж», - пишут пользователи сети.
Отметим, что в последние годы Ткач является весьма востребованным актером. Он занят во многих проектах «1+1» и «Квартал 95».
Ранее мы писали, что Юрий Ткач засветил в Инстаграм своих новых друзей. На фото актер позировал с двумя собаками, в породах которых запутался. Актер присел рядом с пушистыми красавицами, обнимая обеих и улыбаясь.
Напомним, что Ткач из "Квартал 95" показал свою Зину, с которой не расстается на съемках: "Шикарная женщина".
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" с роскошной шевелюрой удивил неожиданным сходством с Пугачевой: "Юрчик, не жарко?".
Также Politeka писала, что прогулка Ткача из «Квартал 95» на яхте едва не закончилась несчастным случаем: кадры попали в сеть.