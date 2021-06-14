Зірка "Квартал 95" Юрій Ткач швидко знайшов спільну мову зі своєю незвичайною помічницею на зйомках
Так, 37-річний гуморист зараз працює над ситкомом "Одного разу під Полтавою". Юрій частенько показує в соцмережі кадри своїх веселих робочих буднів. У новому відео, яким зірка поділився в Instagram, Ткач вирішив познайомити публіку зі своєю "помічницею", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Ткач тримав на руках пухнастого дитинча єнотовидної собаки. Він швидко спрацювався з диким звіром, якому вже й ім'я дали - Зінаїда.
"Друзі, знайомтеся, це Зіна. Шикарна жінка... Ну, взагалі-то ще маленька, правда. Їй тільки місяць, - каже на кадрах Юрій, захоплено спостерігаючи за твариною, яка вільно повзала у нього на плечах і грудях. - Що ти, моя ластівко? Ааа, не дряпайся тільки, Зіна".
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У підписі Юрій жартома назвав малюка "борсучкою" і "новим помічником на знімальному майданчику".
Користувачі кинулися коментувати:
"Не єнот???"
"Хороша Зіна! 👏👏👏"
"Бусечка😍"
"які красиві 😍 🔥"
"Така лапуся"
"Зінаїда🤣 🤣 🤣я німагу!"
"Який прекрасний звір"
"Зіна з магазину😂"
"Не зламали хоч животинку?! А то борсуковий жир... корисний!!😮"
Раніше ми повідомляли, що Ткач заінтригував незвичайним фото з парасолькою.
"Згорів на роботі", - підписаний знімок.
На обличчя та руку актора падало рожеве світло, надаючи шкірі своєрідний відтінок. Судячи з геотегу, знімок був зроблений в готелі в Підгородньому в Дніпропетровській області.
Нагадаємо, що Юрія Ткача "запакували" в поліцейську машину разом з колегою: "нас підставили!".
Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" заявив про своє жорстке рішення, несподіване відео: "буду відкривати...".
Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" засвітився з двома красунями в кабріолеті: "дружину відправив на море".