Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач несподівано змінив зачіску, здивувавши розкішними кучерями

Відомий гуморист не припиняє веселити шанувальників навіть у свій вільний час. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram він поділився новим смішним фото, на якому постав у несподіваному образі.

Як відомо, Ткач славиться своїм незмінним образом з лисиною. Однак, час від часу він демонструє, як би міг виглядати з волоссям. На цей раз зачіска коміка виявилася дійсно вражаючою: він приміряв перуку з довгими кучерями. Цей образ відмінно доповнила фірмова усмішка артиста.

"Кудряшка Ю», - підписав своє фото Ткач.

Його шанувальники не змогли пройти повз таку публікацію і тут же почали коментувати.

"Іво Бобул в молодості", "як дівчина з сімейки Крудс", "Юрець кучерявий огірок", "Вау! Рок супер-стар!", "Милашка", "Юрчик, не жарко?", "Мрія, а не баба", "Юрчик, йоли-пали, ну вмієш ти звичайно ж підняти настрій", "Пугачова", "самотній бродяга любові Казанова" "Уляна Синецька з гурту ВІА Гра", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що на новому фото Ткач постав з двома собаками, в породах яких заплутався. Актор присів поруч з пухнастими красунями, обіймаючи обох і посміхаючись в камеру.

Нагадаємо, прогулянка Ткача з "Квартал 95" на яхті ледь не закінчилася нещасним випадком: кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач, Сопонару і Саліванчук з "Квартал 95" влаштували "покатушки" в розкішному кабріолеті.

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" в обнімку з двома красунями викликав заздрість: "Юрчик, це твої?".