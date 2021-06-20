Зірка "Квартал 95", український актор Юрій Ткач налякав кадрами з відпочинку на яхті
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ткач опублікував відео, на якому він ледь не впав за борт. 37-річний актор стояв на краю яхти в той момент, коли вона швидко рухалася. Актор не втримав рівновагу і ледь не звалився за борт. При цьому, артист зміг обіграти все таким чином, щоб насмішити шанувальників. Багато фанатів так і не зрозуміли, це був жарт, або все дійсно мало не закінчилося нещасним випадком.
"Мало не кинув якір", - підписав відео артист.
У коментарях Ткачу залишили масу приємних слів і жартів. Не обійшлося і без критики.
"Матір Божа", "Ось це викрутаси!", "Молодець, що втримався! А то б Дніпро з берегів би вийшов", "Акторська гра на рівні", «Та ладно. Якір без штанів кидають", "Ага, вийшов би Дніпро з берегів. Тоді було б не до сміху", "Людина за бортом! А ні, то Ткач, він не тоне", - пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що почервонілий Юрій Ткач заінтригував незвичайним фото з парасолькою. Актор позував у синьому піджаку, а його колір обличчя був незвично червоним.
"Згорів на роботі", - підписав фото актор.
Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95" вразив кадрами на борту літака:"Пункт призначення".
Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач, Сопонару і Саліванчук з "Квартал 95" влаштували "покатушки" в розкішному кабріолеті: "назустріч уїк-енду".
Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" в обнімку з двома красунями викликав заздрість: "Юрчик, це твої?".