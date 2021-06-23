Известная певица Ани Лорак, которая строит успешную карьеру в России, озадачила "обколотым" лицом на мероприятии

В этот раз Каролина появилась на светском мероприятии в стильном виде, но озадачила внешностью после очередного «омоложения». Так, 23 июня в Москве состоялся музыкальный фестиваль «Жара». Сама Лорак перед камерами засветилась в силуэтном платье в сетку с блестками.

Однако не блестящее платье со стразами привлекло внимание пользователей. Хотя многие восхитились тем, как выглядит Лора и написали комплименты 42-летней знаменитости, часть поклонников была очень удивлена.

Лицо Каролины не только помолодело снова, но и приобрело более острые черты, из-за чего некоторые стали подмечать, что звезда стала «совсем обколотая»:

«Ох,Каролина😍Шикарно выглядите!; Поменялось лицо ...операция что ли ???; После уколов все на одно лицо; обколотое просто ооочень сильно((( совсем уже на себя не похожа...; Вы - невероятны!!!! ❤️ Безумно красивый и стильный образ. 😍; главный бриллиант на ковровой дорожке❤️; Даже челюсть другая стала. Чем кололи?» - разделились мнения пользователей.

Также на одной из фан-страничек появились фото певицы в весьма экстравагантном виде. Как известно, во время карантина певица сильно набрала вес. Об этом она сама рассказывала в одном из интервью. Перед началом концертов Каролина взяла себя в руки и пришла в отменную форму. Это она прекрасно продемонстрировала на концерте в Санкт-Петербурге.

Лорак была одета в очень пикантный комбинезон леопардовой расцветки. Пикантность заключалась в том, что он был очень коротким.

Напомним, что 42-летняя Ани Лорак показала себя вблизи, обвешавшись бриллиантами: "Зеленоглазая дива".

Также Politeka писала, что 42-летняя Лорак в маленьком топике не постеснялась показать живот с пикантного ракурса: кадры.

А еще Politeka сообщала, что 42-летняя Лорак забыла о возрасте в сверкающем мини и колготах в сеточку: в сеть попали фото.