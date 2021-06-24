Курс валют в Украине 24 июня удивит разным поведением доллара и евро

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные НБУ, в четверг доллар подешевеет на три копейки, а евро покажет резкий прыжок вверх. Как известно, в последнее время курс доллара постоянно снижался. Как и обещали эксперты, в начале лета «зеленые» падали ниже 27 гривен за единицу. Сейчас же доллар постепенно восстанавливает свои позиции.

Согласно данным НБУ, 24 июня доллары в обменниках можно будет купить за 27,27 гривен. А вот европейскую валюту будут продавать по 32,6 гривен. Это на 14 копеек дороже, чем днем ранее.

Как прогнозируют эксперты, в ближайшую неделю мы не увидим резкого изменения курса, но ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. В целом, летом курс будет держаться в диапазоне 26,9 — 27,5 гривен. До осени можно ожидать соблюдения этой тенденции, после чего гривна начнет постепенно девальвировать.

К зиме в Украине ожидают курс в районе 28,8 гривен за доллар. При этом агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс доллара на конец 2021 года в районе 29,5 гривен.

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