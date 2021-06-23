Курс валют в Україні 23 червня засмутить різким падінням гривні

Як передає Politeka.net, після тривалого періоду зростання українська національна валюта почала втрачати свої позиції. Всього за день гривня різко подешевшала, як по відношенню до долара, так і до євро.

Як відомо, на початку 2021 року долар на українському валютному ринку продавали по 28,45 гривень за одиницю. Всього за півроку «зелені» подешевшали на 1,35 гривню. У червні долар навіть скотився нижче психологічної позначки в 27 гривень.

У середу "зелені" в обмінниках можна буде купити по 27,3 гривні. Це на 11 копійок дорожче, ніж днем раніше. Подорожчає також європейська валюта, яка 23 червня коштуватиме 32,46 гривень за одиницю. При цьому днем раніше євро продавали по 32,28 гривень. Варто додати, що за прогнозом експертів, в найближчий тиждень долар продовжить дорожчати. Це пов'язано з тим, що «зелені» зміцнюються по відношенню до всіх світових валют.

Як обіцяють експерти, влітку курс продовжить триматися в діапазоні 26,9-27,5 гривень. Такий вигідний курс збережеться до осені, після чого гривня почне сильно девальвувати. Вже до зими очікується долар за ціною 28,8 гривень.

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