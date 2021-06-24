Тина Кароль продемонстрировала яркий летний образ, впечатлив своим стилем

Как известно, не так давно певица в коллаборации с украинским брендом выпустила новый мерч в виде летней одежды. Среди запущенной в продажу одежды оказались короткая и длинная футболки, шорты и юбка. Теперь звезда старается демонстрировать, как выглядит этот наряд на ней самой.

Как пишет Politeka.net, новое фото Тины с двумя другими девушками появилось на одной из ее фан-страниц. На снимке певица позирует рядом со своими спутницами одетая в ту самую футболку и юбку.

Кароль кокетливо выгнулась, опираясь на высокую дверь и выставив в сторону свою ножку. Для того, чтобы привлечь еще больше внимания к своим формам певица слегка приподняла край юбки.

«Сводим с ума красиво», - говорится в подписи к фото.

Поклонники исполнительницы не смогли пройти мимо этого снимка.

«Шо за сэкси-пэкси стоит в центре внимания, Тина Кароль, ты ли это?!», «Господи, Кароль ты?», «Эти ноги», «Ого! Я как-то не ожидала такой крутости. Хотя чему я так удивилась? Это же Тина!», «Уже давно свели сума и красиво», - пишут люди.

Напомним, Кароль публично прыгнула в постель, засветившись с известным красавцем: "Боже, как она...".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль в мини подразнила идеальными ножками с удачного ракурса: "До нижнего белья уже близко".

Также Politeka писала, что Кароль задала новый летний тренд в стильном мини, показательные кадры: "Это слишком классно".