Певица Тина Кароль удивила выходкой на публике
36-летняя звезда, как известно, в последнее время активно продвигает в Сети свой мерч - от детской одежды до аромасвечей. В новом посте у себя в Инстаграм Кароль похвасталась очередной серией натуральных товаров, передает Politeka.net.
Так, красотка презентовала постельное белье, устроив нечто наподобие вечеринки на крыше здания. Тина засветилась на мероприятии в компании своего PR-менеджера Павла Орлова. Соответствующие кадры опубликованы на ее фан-страничке в Инстаграм. К слову, ранее ходили слухи, что у певицы роман с ее верным помощником.
Кароль покуражилась на камеру в кожаном наряде светло-горчичного оттенка, состоящего из мини-топа и юбки-карандаш. В какой-то момент, снимая селфи, красотка наглядно показала всю прелесть своего товара, лихо упав в постель на белые простыни. Кровать, в качестве инсталляции, установили прямо на крыше.
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Пользователи с жаром обсудили увиденное:
"Котики милые❤️😍"
"Хороший менеджер для Тины из года в год… 😁"
"как она на кровать мило упала, я не могу 🥺😂"
"Кто на подстраховке, шо то я не понял, шо за испытания, почему не дома, можна было б дома, лечь ещё нежней, соблазнив при этом заводных парней, вашей красотою, вашим обаяньем"
"Так мило упала на кровать, как маленькая милая малышка.😍❤️"
"Боже, как она упала на кровать… это нечто❤️🔥отнялся дар речи"
"Первая мысль была, что красотулька на площадь переселилась❤️"
Напомним, Кароль удивила новыми откровениями о "романе" с Даном Баланом, что их ждет в будущем.
А еще Politeka писала, что голос Тины Кароль без фонограммы ошеломил украинцев, новые кадры свадьбы.
Также Politeka сообщала, что Кароль в день свадьбы светилась от счастья, кадры пробирают до глубины души.