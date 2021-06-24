Певица Тина Кароль удивила выходкой на публике

36-летняя звезда, как известно, в последнее время активно продвигает в Сети свой мерч - от детской одежды до аромасвечей. В новом посте у себя в Инстаграм Кароль похвасталась очередной серией натуральных товаров, передает Politeka.net.

Так, красотка презентовала постельное белье, устроив нечто наподобие вечеринки на крыше здания. Тина засветилась на мероприятии в компании своего PR-менеджера Павла Орлова. Соответствующие кадры опубликованы на ее фан-страничке в Инстаграм. К слову, ранее ходили слухи, что у певицы роман с ее верным помощником.

Кароль покуражилась на камеру в кожаном наряде светло-горчичного оттенка, состоящего из мини-топа и юбки-карандаш. В какой-то момент, снимая селфи, красотка наглядно показала всю прелесть своего товара, лихо упав в постель на белые простыни. Кровать, в качестве инсталляции, установили прямо на крыше.

Пользователи с жаром обсудили увиденное:

"Котики милые❤️😍"

"Хороший менеджер для Тины из года в год… 😁"

"как она на кровать мило упала, я не могу 🥺😂"

"Кто на подстраховке, шо то я не понял, шо за испытания, почему не дома, можна было б дома, лечь ещё нежней, соблазнив при этом заводных парней, вашей красотою, вашим обаяньем"

"Так мило упала на кровать, как маленькая милая малышка.😍❤️"

"Боже, как она упала на кровать… это нечто❤️‍🔥отнялся дар речи"

"Первая мысль была, что красотулька на площадь переселилась❤️"

Напомним, Кароль удивила новыми откровениями о "романе" с Даном Баланом, что их ждет в будущем.

А еще Politeka писала, что голос Тины Кароль без фонограммы ошеломил украинцев, новые кадры свадьбы.

Также Politeka сообщала, что Кароль в день свадьбы светилась от счастья, кадры пробирают до глубины души.