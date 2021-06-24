Известный украинский комик и звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как на него действует нынешняя жара

Как известно, последние дни в Украине выдались очень жаркими, что особенно заметно после холодной весны и затяжного периода дождей. Многих такая резкая смена погоды не радует: люди массово жалуются на жару. Присоединился к ним и Ткач, который посвятил погоде новую публикацию в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, юморист поделился своим новым снимком. На нем он сидит в вышиванке, опершись руками на стол. Артист смотрит в камеру с грустным выражением лица и подпирает подбородок одной рукой. Он выглядит очень измученным и, судя по всему, причина этому – адская жара.

«Жду, когда еще жарче станет…А то слабовато плавит…», - подписал снимок артист.

Его поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«чё загрустила, моя бубочка», «Глаза грустные...Потерпи, на то оно и лето, пусть замерзшие порадуются», «Не, не надо еще», «Все нормально! Не зима же!», «та не каркайте», «Юрчик, когда на море?», «Юра, прекрати мечтать», «Да, печет славно…сало закипает…но не плавится», «Юрок!! Не грусти, получай кайф от жизни!», - пишут люди.

Напомним, Ткача из «Квартал 95» засняли рядом с двойником, сходство поражает: «Двух мы не выдержим!».

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" с роскошной шевелюрой удивил неожиданным сходством с Пугачевой: "Юрчик, не жарко?".

Также Politeka писала, что прогулка Ткача из «Квартал 95» на яхте едва не закончилась несчастным случаем: кадры попали в сеть.