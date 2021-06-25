В конце недели курсы доллара и евро в Украине резко рванут вверх после длительного периода укрепления гривны

В последние недели американская и европейская валюты постоянно теряли свои позиции. Так, евро даже достиг минимального показателя за 10 месяцев. Однако, эта тенденция, судя по всему, закончилась: ведь курсы обеих валют резко устремились вверх.

По данным Национального банка Украины, в пятницу, 25 июня курс доллара вырастет сразу на 18 копеек и составит 27,4589 гривен. При этом накануне он, наоборот, снизился по отношению к гривне.

В свою очередь, курс евро подскочит на 19 копеек и достигнет отметки в 32,79 гривен.

На межбанке курсы доллара и евро также демонстрируют рост. Так, 24 июня курс доллара в продаже поднялся на 18 копеек и составил 27,56 гривен, а курс в покупке достиг 27,53 гривен. Курс евро в продаже в тот же день увеличился на 16 копеек и составил 32,93 гривен.

Эксперты ожидают, что в ближайшую неделю доллар продолжит дорожать. Также аналитики рассказали, что летом курс доллара будет держаться в диапазоне 26,9 — 27,5 гривен, а осенью гривна начнет девальвировать.

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