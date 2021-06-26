Юная внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала яркие кадры из новой фотосессии на прогулке с собакой

Как сообщает Politeka.net, внучка легендарной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко в свои 20 лет уже популярная модель и блогерша. Девушка обожает яркие фотосессии, результатами которых часто делится с поклонниками в соцсети Instagram.

Так, в этот раз соблазнительная красотка выложила в своем микроблоге жаркие кадры с прогулки по летнему городу вместе с милым песиком. Перед камерой Соня появилась в стильных светлых штанах и коротеньком белом топе, под которым нет белья, этот наряд красиво подчеркнул фигуру юной красотки. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к фотографиям Евдокименко написала: "У каждого из нас тот или иной город формирует разное восприятие. При этом для каждого – особенное. Поделитесь, какой город произвёл на вас наиболее яркие впечатления?". Пользователи тут же принялись засыпать девушку комплиментами: "Красавица Сонечка с красавцем Джиммим!", "Красивая! Будь счастливой!", "Дай Бог счастья, красавица", "Красивая! На 3 фото очень похожа на Софию Михайловну!", "Соня! Вы прекрасны!".

Напомним, Внучка Софии Ротару впечатлила размером декольте в белом мини платье: "Миленькая такая...".

Как сообщала Politeka, Внуки Софии Ротару "подорвали" танцпол на киевском фестивале, кадры уже в сети: "Вживую еще круче".