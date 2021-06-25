Украинский музыкант Сергей Бабкин показал, в какой отменной физической форме находится

Как сообщает Politeka.net, семейство Бабкиных приняло участие в съемках передачи «Светская жизнь». Катя Осадчая приехала к звездам в Турцию, где взяла у них интервью. На фото все семейство позировало в купальниках. Особое внимание привлек стальной пресс музыканта.

«Бабкины в Турции! «Светская жизнь» посетила семью звездного музыканта на отдыхе! Море, пляж, бар. Зрелищные съемки, откровенные вопросы и ошеломляющие ответы! А еще - светский дебют самого маленького из Бабкиных», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях мнение по поводу звездной семьи разделилось. Одни стали хвалить пару, а другие оставлять негативные отзывы.

«Сергей похож на Робинзона», «Побольше таких бы», «А это имеет значение? Всем все равно где Вы и где Бабкин», «После его признаний эта семейная пара вызывает только жуткое отвращение», «Да кому они интересны», - пишут пользователи сети.

Напомним, что жена Сергея Бабкина после измен мужа тронула обращением к украинкам: "Даже не вздумай!".

Как сообщала Politeka, Бабкин, который перенес операцию, вставил в глаза кое-что необычное: Осадчая не прошла мимо.

Также Politeka писала, что жена Сергея Бабкина после измен мужа рассказала, что ей пришлось пережить: "Я лично прошла...".