Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала себе, заговоривши про емоційне вигорання
Як пише Politeka.net, Сніжана та Сергій вже багато років разом. І хоч недавно гримів скандал про зради Бабкіна, красуня пробачила чоловіка і зараз пара живе щасливо. Сніжана при цьому активно розвиває блог в соціальних мережах, розповідаючи про особисте і допомагаючи іншим.
На новому фото, яке Світлана опублікувала в Instagram, красуня була в наряді з мереживним декольте. Образ Бабкіна доповнила стильною прикрасою на шиї.
"Емоційне Вигорання.
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"Температура + - нуль»
У мене більше немає сил, немає ресурсу... ніщо не приносить мені задоволення... Хочу закритися в своїй спальні, нікого не бачити, лежати, мовчати, плакати..
Тобі приходили в голову ці слова? Впевнена, хоч раз у житті це траплялося.
Цьому стану є проста назва-емоційне вигорання.
Чому це неприємне почуття оселилося в твоєму тілі і голові?
Причин багато, але всі вони зводяться до одного-втома!
з'явилися дітки, ти занурилася з головою в материнські обов'язки, не довіряєш їх нікому;
ти багато працюєш і так загнала себе, що результат вже не приносить задоволення;
в твоєму житті багато стресу і ти не вмієш з ним справлятися, живеш як на гойдалках;
ти сама по собі емоційна, живеш постійно в поспіху і не концентруєшся в моменті тут і зараз;
ти часто зриваєшся на близьких, навіть без причини і тобі не вистачає енергії на елементарні речі;
береш на себе все! Свої і не свої обов'язки;
прокидаєшся, вже втомленою і роздратованою.
Знайоме? Це про тебе?
А тепер подумай, що ти можеш дати чоловікові, дітям, близьким або як ти можеш генерувати ідеї на роботі, якщо в тебе цієї енергії Нуль!
Ти на це погоджуєшся?
Моя порада - навіть не думай! Ти гідна більшого! Ні, не просто більшого, ти гідна всього найкращого!",- написала Світлана.
"Ти-ідеальний провідник у світ медитації", - написав Сергій дружині..
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Вау, очманіти", "Потрібна інформація", "дуже цікаво", "Давайте спробуємо", " Ух ти, яка краса!".
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