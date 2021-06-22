Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала себе, заговоривши про емоційне вигорання

Як пише Politeka.net, Сніжана та Сергій вже багато років разом. І хоч недавно гримів скандал про зради Бабкіна, красуня пробачила чоловіка і зараз пара живе щасливо. Сніжана при цьому активно розвиває блог в соціальних мережах, розповідаючи про особисте і допомагаючи іншим.

На новому фото, яке Світлана опублікувала в Instagram, красуня була в наряді з мереживним декольте. Образ Бабкіна доповнила стильною прикрасою на шиї.

"Емоційне Вигорання.

"Температура + - нуль»

У мене більше немає сил, немає ресурсу... ніщо не приносить мені задоволення... Хочу закритися в своїй спальні, нікого не бачити, лежати, мовчати, плакати..

Тобі приходили в голову ці слова? Впевнена, хоч раз у житті це траплялося.

Цьому стану є проста назва-емоційне вигорання.

Чому це неприємне почуття оселилося в твоєму тілі і голові?

Причин багато, але всі вони зводяться до одного-втома!

з'явилися дітки, ти занурилася з головою в материнські обов'язки, не довіряєш їх нікому;

ти багато працюєш і так загнала себе, що результат вже не приносить задоволення;

в твоєму житті багато стресу і ти не вмієш з ним справлятися, живеш як на гойдалках;

ти сама по собі емоційна, живеш постійно в поспіху і не концентруєшся в моменті тут і зараз;

ти часто зриваєшся на близьких, навіть без причини і тобі не вистачає енергії на елементарні речі;

береш на себе все! Свої і не свої обов'язки;

прокидаєшся, вже втомленою і роздратованою.

Знайоме? Це про тебе?

А тепер подумай, що ти можеш дати чоловікові, дітям, близьким або як ти можеш генерувати ідеї на роботі, якщо в тебе цієї енергії Нуль!

Ти на це погоджуєшся?

Моя порада - навіть не думай! Ти гідна більшого! Ні, не просто більшого, ти гідна всього найкращого!",- написала Світлана.

"Ти-ідеальний провідник у світ медитації", - написав Сергій дружині..

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау, очманіти", "Потрібна інформація", "дуже цікаво", "Давайте спробуємо", " Ух ти, яка краса!".

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