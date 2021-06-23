Дружина українського співака і музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана, вирішила торкнутися важливої теми для українок

Сніжна Бабкіна - українська актриса театру і кіно, а також талановита танцівниця, яка зараз розвиває свій блог, передає Politeka.net.

Зірка у своєму акаунті Instagram розповідає про особисте, дає поради і закликає до медитації.

У новому пості дружина співака постала в красивій білій сукні, підкресливши тонку талію пояском. У такому вигляді красуня медитувала, сидячи на траві.

У пості артистка розповіла, що для її підписників актуальна тема любові до себе.

"Я особисто пройшла великий шлях злетів і падінь, вигорання і дисбалансу, щоб зараз мати той досвід, який реально працює. І цими знаннями я готова ділитися з вами", - розповіла Сніжана.

За годину публікація зібрала майже 1000 лайків і трохи коментарів.

"❤️", "Сніжана ви красотуленька", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Сніжана і Сергій Бабкін разом з 2007 року. На долю пари випало чимало випробувань, але вона зуміла зберегти свій союз. Зокрема, подружжя залишилося разом навіть після численних зрад Сергія. Про це подружжя розповіло само у своїх інтерв'ю.

"Найголовніше, що цією правдою ми дали зрозуміти людям, що будь – які труднощі - це зростання. Будь-який біль можна трансформувати і забрати з нього енергію для свого зростання і розвитку", - поділився Сергій.

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