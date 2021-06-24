Музикант Сергій Бабкін викликав фурор курортним знімком

42-річний артист, учасник групи "5'nizza", став ще більш впізнаваним, виступивши в якості тренера в гумористичному шоу "Ліга сміху". Сергій активно веде свій мікроблог в Instagram, де ділиться кадрами з особистого життя. Так, нещодавно музикант разом із родиною відпочивав у Туреччині. В своєму новому пості Бабкін вирішив згадати прекрасні миті, виставивши незвичайне фото, передає Politeka.net.

Засмагаючий артист приліпив собі на очі половинки розрізаної маракуї та широко відкрив рот - так, що можна перерахувати всі зуби. Враховуючи, що кадр був зроблений крупним планом, картинка стає ще більш "страхітливою". Крім того, на початку цього року Сергій переніс відразу кілька серйозних операцій на очах, уникнувши, на щастя, долі повністю осліпнути.

"Сонце + Море = Маракуйя", - підписав знімок Бабкін.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Однією з перших пост лайкнула ведуча Катя Осадча, яка зараз, як відомо, знаходиться при надії.

"Страхіття"; "зуби топ)😁"; "зуби залікові", - прокоментувала публіка.

До цього Бабкін хвалився в соцмережі тим, як активно провів два тижні своєї відпустки. Артист показав фото з маленьким сином, який сидів у нього на плечах.

"Відмінний відпочинок вийшов!🙌 Пишаюся собою і Сніжкою!!! Жодного разу за 2 тижні не «полежав тюленем»😆 дуже активний відпочинок. Тільки замрієшся, Єлисей Сергійович вже на іншому кінці пляжу. Ми спрацювали дуже професійно, я вважаю🤝 @snezhana_babkina куди б тепер поїхати відпочити?😂 Жарт. Я дуже задоволений і гордий нами!", - повідомив Сергій.

Нагадаємо, Бабкін з дружиною терміново залишають Україну, Сніжана пояснила причину: "летимо сьогодні...".

Як повідомляла Politeka, Бабкін слідом за Монатіком зважився показати сина, якого приховував: "Так ось він який ".

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