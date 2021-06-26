Курс валют в Украине после выходных обрадует крепкой позицией гривны

Как сообщает Politeka.net, перед длительными выходными курс валют застыл в средней позиции. Согласно данным НБУ, на выходных доллары в обменниках будут продавать по 27,45 гривен, а евро – по 32,79 гривен. После выходных гривна покажет резкий скачек и немного окрепнет.

Как и обещали эксперты, летом гривна будет показывать стойкую позицию. Во вторник, 29 июня, доллар в обменниках подешевеет на 6 копеек и будет стоить 27,39 гривен.

Европейская валюта тоже немного просядет в цене. Во вторник евро можно будет купить по 32,74 гривны. Это на 5 копеек дешевле, чем 25 июня перед выходными.

Стоит отметить, что к осени гривна начнет постепенно девальвировать, а к зиме и вовсе подешевеет примерно до 28,8 гривен за доллар. Некоторые аналитические агентства прогнозируют более негативный сценарий - курс в районе 29,5 гривен за доллар уже к началу нового года.

Напомним, что иностранные валюты атакуют гривну, в НБУ расстроили прогнозом: что будет с курсом.

Как сообщала Politeka, иностранные валюты вместе добьют гривну, НБУ сообщил о новых скачках: как изменятся курсы валют.

Также Politeka писала, что доллар и евро разойдутся в разные стороны, в НБУ озвучили свежий курс валют: что будет с гривной.